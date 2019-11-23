بالفيديو – عبروا محطة صعبة جديدة.. ليفربول يتخطى كريستال بالاس بسيناريو قاتل

دائما ما يمثل كريستال بالاس حجر عثرة في طريق ليفربول، لكن هدف روبيرتو فيرمينو القاتل كان كفيلا للحُمر بتخطي الفريق اللندني.

فاز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف على استاد "سيلهيريست بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

سجل ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو هدفا ليفربول، فيما سجل ويلفريد زاها هدف كريستال بالاس.

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التشكيل

تواجد محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول من بداية اللقاء وحتى نهايته، فيما عوضه أوكس تشامبيرلين في التشكيل الأساسي.

📋غياب صلاح عن تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس تشامبرلين يعوض غياب @MoSalah واستمرار ثنائية فيرمينو وماني#السبت_الكروي pic.twitter.com/ey1cBrP2td — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2019

وصف اللقاء

شوط المباراة الأول كان هادئا وبلا فرص كثيرة. ساديو ماني استلم كرة تمريرة جوردان هندرسون بتسديدة في الدقيقة الـ18، لكن كوايتا حارس كريستال بالاس تصدى لها.

وكاد كريستال بالاس يتقدم في الدقيقة الـ42، بالأحرى كان قد سجل الهدف الأول بالفعل من ركنية، قابلها تومكينز برأسية في المرمى. لكن تقنية الـVAR أظهرت مخالفة ارتكبت ضد ديجين لوفرين، ليلغى الهدف.

الشوط الثاني

ساديو مانيو استمرفي تشكيل الخطورة مع بداية الشوط الثاني. تصويبة يسارية في الدقيقة الـ47، مرت بجانب المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ49 جاء الهدف الأول أخيرا. عرضية من أندو روبيرتسون، استلمها ماني في منطقة الجزاء وسدد الكرة، لكن الحارس فشل في التعامل معها لتصطدم بالقائم الأيسر وتسير على الخط حتى تصطدم بالقائم الأيمن، ويفشل المدافع في إخراجها لتسكن الشباك.

ضغط كريستال بالاس

كريستال بالاس ضغط بكل قوته لتحقيق التعادل. تسديدة قوية في الدقيقة الـ55 عن طريق لوكا ميليفوجيفيتش من على حدود منطقة الجزاء، مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أليسون.

وتدخل يورجن كلوب بتبديل أول في الدقيقة الـ63 ديفوك أوريجي شارك بدلا من أوكس تشامبيرلين.

وكان روبيرتو فيرمينو قريبا من حسم اللقاء مبكرا. البرازيلي انفرد بالمرمى في الدقيقة الـ65، لكنه سدد بجانب القائم.

في المقابل أجرى روي هودجسون عدة تبديلات بهدف إدراك التعادل.

مارتن كيلي شارك بدلا من جويل وارد في الدقيقة الـ70، ثم شارك جيفري شلوب بدلا من شيخ كوياتي في الدقيقة الـ72، وكان كريستيان بنتيكي ثالث التبديلات في الدقيقة الـ76 بدلا من جوردان أيو.

كلوب على الجهة الأخرى دفع بجيمس ميلنر بدلا من جوردان هندرسون في الدقيقة الـ79.

وأسفرت التبديلات عن النتيجة المطلوبة. شلوب سدد بقوة في الدقيقة الـ77 لكن بجانب القائم بقليل.

وكاد بنتيكي يدرك التعادل في الدقيقة الـ80 بخلفية مزدوجة رائعة، لكنها مرت بجانب القائم أيضا.

دقائق نارية

الدقائق العشر الأخيرة كانت مشتعلة. والبداية كانت بهدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الـ81 بعد تمريرة من أندروس تاوسنتد، ليراوغ لوفرين ويسدد في المرمى مسجلا التعادل.

صلاح يكتفي بالإحماء

هنا أدرك يورجن كلوب ضرورة مشاركة محمد صلاح. وقف على الخط وكان في طريقة للنزول، لكن ليفربول فعل المطلوب وسجل الهدف الثاني بالفعل في الدقيقة الـ85. ركنية أخطأ الدفاع في التعامل معها، وتابعها البرازيلي في المرمى مسجلا هدفا قاتلا.

كلوب هنا قرر إعادة صلاح لدكة البدلاء، وليشارك جو جوميز بدلا من فيرمينو في الدقيقة الـ89 لإهدار الوقت، ولينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ37 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ15 في المركز الـ13.

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