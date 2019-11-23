مورينيو: حذرت اللاعبين بين الشوطين.. وأعدت السعادة لفريقي

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، على رضاه عن أداء فريقه أمام وست هام يونايتد.

توتنام بدأ حقبة مورينيو بالفوز 3-2 على جاربه وست هام في الجولة 13 للدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وصرّح مورينيو بعد المباراة: "كنت سعيدا للغاية لمدة ساعة، لعبنا بشكل جيد وقمنا بأمور تدربنا وتحدثنا عنها".

وأكمل في حديثه لمحطة "بي تي سبورت": "وددت لو سجلنا الرابع حتى نقتل المباراة".

وأوضح أنه توقع عودة وست هام في الشوط الثاني: "نحن محظوظون بسبب خبرتي الطويلة في الدوري الإنجليزي التي جعلتني أخبر اللاعبين بين الشوطين أنه حتى لو كنا متقدمين 3-0 والدقيقة 85، فالمباراة لم تنته بعد، وأعتقد أنهم تفهموا ذلك".

وبرر تراجع السبيرز وتلقي هدفين متأخرين: "لكن في آخر 20 دقيقة أصيب اللاعبون بالإجهاد بسبب عودتهم من التوقف الدولي، ومع كل المشاعر المحيطة بتغيير المدرب ورغبتهم في إظهار نفسهم لي، فأعتقد أن بعضهم تجاوزوا الحد البدني اللازم للاعبين عائدين من التوقف الدولي".

وأكمل: "ولذا كان الإجهاد في آخر 20 دقيقة هو سبب التراجع، وبالطبع عودة وست هام يونايتد، إنه فريق جيد يمتلك لاعبين جيدين، ومدربهم حاول تجربة أمور مختلفة بإقحام ميشيل أنطونيو واللعب بشكل مباشر أكثر".

وأكد: "أعجبني للغاية مستوانا في أول 60 دقيقة، وأعتقد أن الأمر الأهم اليوم كان الظفر بالنقاط الثلاث، إنه الأمر المحوري".

وأوضح: "اللاعبون يشعرون بالسعادة، وهذا ما أردته، أن أعيدهم للشعور بالسعادة".

وقيّم مورينيو مستوى لاعبه ديلي آلي الذي طالبه بتحسين مستواه قبل اللقاء: "أنا سعيد بكل اللاعبين، ولكن إن سألتموني عن سعادتي بـ آلي، فنعم، أنا سعيد بما قدمه، قضيت بعض الوقت معه في التدريبات وخارجها، واتفقنا أن أفضل ديلي يجب أن يعود للظهور".

وأتم: "مستواه أفضل بكثير من ألا يتواجد في منتخب إنجلترا، مستواه أفضل بكثير من ألا يكون لاعبا محوريا في توتنام، أو أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم، ولذا عليه أن يتطور وآمل ألا يتعرض لإصابات، إنه لاعب رائع وقد أظهر ذلك اليوم، أنا سعيد بأنه كان نفسه وليس لاعبا آخر".

وتولى مورينيو مهمة تدريب توتنام قبل أيام خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ليبدأ مغامرة جديدة في الكرة الإنجليزية.

الديوك اللندنية فشلوا في تحقيق أي فوز في آخر 5 جولات (تعادل في 3 وخسر 2) تحت قيادة المدرب السابق بوكيتينو.

فوز ارتقى بتوتنام من المركز الـ 14 إلى السادس متخطيا 9 مراكز بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة.

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