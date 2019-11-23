بالفيديو - 8 دقائق لقلب الطاولة.. محرز يتقدم لـ سيتي على تشيلسي

تأخر مانشستر سيتي بهدف أمام تشيلسي ولكنه لم يحتج سوى لـ8 دقائق من أجل قلب الطاولة وتولي زمام المبادرة.

مانشستر سيتي يستقبل تشيلسي ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجولو كانتي العائد من الإصابة تقدم للبلوز مع الدقيقة 21 ليسجل ثالث أهدافه مع ثالث تسديدة على المرمى في المسابقة، ليصل إلى هدفه الـ11 في 150 مباراة مع النادي اللندني.

لكن مع الدقيقة 29 تمكن كيفن دي بروين من معادلة النتيجة لأصحاب الأرض إثر تسديدة اصطدمت بالمدافع فيكايو توموري وغيّرت اتجاهها.

وبعد مرور 8 دقائق فقط من التعادل، نجح الجزائري رياض محرز في قلب الطاولة وسجل هدف التقدم للسماوي من تسديدة يسارية رائعة.

محرز ساهم في 10 أهداف من أصل 11 مباراة بدأها كأساسي مع فريقه.

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