منافس الأهلي في إفريقيا - إصابة ثنائي النجم بالرباط الصليبي

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي إصابة ثنائي الفريق عامر العمراني ووليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف قيس عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "الإصابة جاءت خلال مباراة ودية للفريق قبل أيام".

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ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الأهلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري.

وأعلن قيس عاشور قبل قليل عبر FilGoal.com تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق. (طالع التفاصيل)

جاريدو مدرب الأهلي السابق يقود النجم في ثاني مباراة له ضد المارد الأحمر.

ويقع النجم مع الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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