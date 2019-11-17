خاص مصدر مقرب من روقة لـ في الجول: طولان طلب منه الرحيل عن إنبي والعودة لـ الزمالك

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 20:48

كتب : حامد وجدي

محمد أشرف روقة - الزمالك - الداخلية

كشف مصدر مقرب من محمد أشرف "روقة" لاعب وسط إنبي المعار من الزمالك عن طلب حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي بالاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب روقة لإنبي معارا من الزمالك للموسم الثاني على التوالي.

وقال مصدر مقرب من روقة لـ FilGoal.com: "بعد مباراة أسوان، طلب حلمي طولان من روقة المشاركة على الجناح في التدريبات".

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واستدرك "أطاع روقة تعليمات طولان ولكن المدرب لم يُعجب بأداءه".

وواصل "عندما قال روقة لمدربه بأنه لا يؤدي بشكل جيد بسبب تغيير مركزه، أصر طولان على موقفه وطالب روقة بالالتزام بتعليماته فقط".

ثم أضاف "بعدها بأسبوع طرد طولان اللاعب من التدريبات، ومنذ أيام اجتمع به في غرفته وطلب منه قطع إعارته لإنبي والعودة للزمالك".

وأتم "روقة الآن يتدرب منفردا، وينتظر موقف إدارة إنبي النهائي".

وشارك روقة في 4 مباريات مع إنبي هذا الموسم تحت قيادة علي ماهر، قبل الغياب عن الخسارة من أسوان 1-0 في أول مباراة لحلمي طولان.

ويتذيل إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة جمعها من 5 مباريات.

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