نفى أحمد غانم سلطان ظهير أيمن نادي الزمالك السابق ما قاله علاء عبد الغني زميله السابق عن حديثهما عقب هدف محمد أبو تريكة في الفريق بنهائي كأس مصر 2007.

علاء عبد الغني صرح تليفزيونيا مساء أمس السبت قائلا "بعد هدف أبو تريكة في نهائي كأس مصر 2007، أحمد غانم سلطان قال لي (استنى نشوف احتفال المروحة)".

تصريحات أغضبت جماهير الزمالك بطبيعة الحال، ولذلك تواصل FilGoal.com مع أحمد غانم سلطان لاستيضاح حقيقة هذا الحديث.

وقال أحمد غانم سلطان لـFilGoal.com: "هذا الكلام غير عقلاني تماما وغير منطقي".

وأضاف "بالتأكيد يمزح (يقصد علاء عبد الغني). لم أكن في الكادر معه أساسا. سيكون من السذاجة التحدث في الملعب عن هذا الكلام".

غانم أتبع "أحاول الاتصال بعلاء عبد الغني منذ الأمس لكن هاتفه مغلق. سأتواصل معه وأعاتبه بشدة. هذا الكلام لا يمكن تصديقه ولا يمكن قوله، ولا أعرف كيف قاله".

وأكمل "إذا سألت أي لاعب في الفريق سيقول لك أن هذا الكلام لا يصدق أساسا. وفي الأساس لا علاقة لي بأبو تريكة في الملعب".

سلطان استدرك "أعتقد أنه يمزح لكن كلامه لم يوضع في سياقه. لكن الأكيد أن هذا الكلام لم يحدث إطلاقا".

وأتم "أحضروا فيديو اللقاء وشاهدوا الهدف مرة أخرى. لم أكن بجانب علاء عبد الغني أساسا وقت اللقطة".

أحمد غانم سلطان وعلاء عبد الغني كانا لاعبين في الزمالك خلال تلك القمة. مباراة مثيرة انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والظفر بلقب كأس مصر لعام 2007 بعد الاحتكام لشوطين إضافيين.

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