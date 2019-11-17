الزمالك: ندعم كاسونجو.. لا نتخلى عن لاعبينا في الأزمات

دعم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، لاعبه كابونجو كاسونجو.

كاسونجو انتقل للوداد المغربي معارا مطلع الموسم، إلا أن عدم قيده تسبب في فسخ عقد الإعارة مع العملاق المغربي في وقت من المنتظر أن يحدد الزمالك مصيره.

وصرّح أمير مرتضى: "الزمالك يدعم كاسونجو في أزمته مع الوداد بعد فسخ تعاقده بشكل مفاجئ".

وأكمل عبر الموقع الرسمي لناديه: "اجتمعنا مع كاسونجو بهدف الاطمئنان عليه ومناقشة تطورات شكواه تجاه النادي المغربي، والتأكيد على مساندة الزمالك له".

وأوضح: "كاسونجو على ذمة الزمالك، ومن الطبيعي أن نقف إلى جانبه، سياسة النادي ألا يتخلى عن لاعبيه وقت الأزمات".

وأضاف: "اللاعب يخوض تدريبات خاصة بعيدا عن الفريق الأول تحت إشراف النادي للحفاظ على لياقته حتى فترة الانتقالات الشتوية".

وأتم موضحا موقف اللاعب: "مستمرون في دعم اللاعب لحين حسم مصيره في يناير، سواء بانتقاله إلى نادٍ آخر، أو الاستمرار مع الزمالك، والأمر يتوقف على معرفة طلبات الجهاز الفني".

وكان FilGoal.com قد كشف عن اجتماع بين الزمالك وكاسونجو يوم أمس، أظهر فيه اللاعب رغبة قوية في العودة للقلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

لكن استقر مسؤولو الزمالك على تأجيل اتخاذ القرار النهائي، لحين حسم موقف المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق.

وكان مصدر داخل الزمالك قد صرّح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "هناك سيناريوهان للتعامل مع كاسونجو". (طالع التفاصيل)

وأضاف "لدينا عملية استبدال واحدة في يناير، والأولوية هي ضم لاعب وسط".

وشدد "في هذه الحالة، سنبحث عن عرض لإعارة كاسونجو حتى نهاية الموسم سواء داخل مصر أو خارج مصر".

وأردف "أما في حال عدم قدرتنا على استقدام لاعب وسط في يناير، سنقوم بقيد كاسونجو".

ولكن قائمة الزمالك مكتملة، فمن يكون الضحية؟ المصدر رجح أن يكون خالد بوطيب هو اللاعب الذي يخرج من قائمة الزمالك.

وأتم المصدر "في حال قررنا قيد كاسونجو، سنبحث لبوطيب عن عرض في يناير".

ويبلغ كاسونجو من العمر 25 عاما، وانتقل للزمالك من الاتحاد السكندري في مطلع موسم 2017/2018.

ولعب كاسونجو الموسم الماضي معارا للوحدة السعودي.

وإجمالا، سجل كاسونجو 17 هدفا في 47 مباراة بقميص الزمالك.

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