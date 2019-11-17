استدعى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، 4 لاعبين من دوري الدرجة الثانية للقائمة المشاركة في دورة شمال إفريقيا في تونس.

الرباعي المستدعى هو: محمود صابر عبد المحسن لاعب النجوم، وحازم هاني لاعب المنصورة، وعبد الرحمن الرفاعي لاعب السكة الحديد، ونادي محمد لاعب الأولمبي.

لكن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم اتخذ موقفا رافضا لاستدعاء لاعبه في وقت ينافس فيه فريقه بالمسابقات الرسمية.

وصرّح الطويلة لـ FilGoal.com: "أرفض استدعاء لاعبي لدورة ودية غير مدرجة دوليا".

وأوضح: "اللاعب من العناصر الأساسية للنجوم، أحرز 3 أهداف في الدوري، وهدف في الكأس".

وأكمل: "لدينا مباراة في الكأس ومباراتين في الدوري، وانضمامه لمنتخب الشباب يعني غيابه عن هذه المباريات".

وواصل: "لو أراد منتخب الشباب لعب مباراة ودية، فلنؤجل الدوري، هذه البطولات يجب أن تقام فقط في فترة التوقف الدولي".

وشدد: "إنه لاعب مؤثر، لن نوافق على استدعائه، نتعاون مع اتحاد الكرة ولكن ليس على حساب فريقنا".

وكشف الطويلة: "اللاعب لديه عرض من بنفيكا لفترة معايشة مدتها 21 يوما ولم يسافر وحاليا هناك متابعة من النادي".

ويحتل النجوم المركز الثالث في مجموعة القاهرة برصيد 8 نقاط.

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