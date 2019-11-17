أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي التوصل لاتفاق مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لقيادة فريقه فنيا في الفترة المقبلة.

وقال قيس عاشور لـFilGoal.com "توصلنا لاتفاق مع جاريدو لقيادة النجم لتصحيح مسار الفريق".

وأضاف "المدرب الإسباني يصل إلى تونس في الأيام المقبلة لتوقيع عقود تدريبه للنجم الساحلي".

وأكمل "والإعلان عن تعيينه مدربا للفريق رسميا سيكون عبر مؤتمر صحفي".

وكشف عاشور "مدة تعاقد النجم مع جاريدو ستكون لموسمين".

وأتم تصريحاته "جاريدو سيخوض أول مباراة له مع النجم الساحلي ضد اتحاد بن قردان في الدوري التونسي، ثم يواجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا".

وبذلك يقود جاريدو النجم الساحلي ضد فريقه الأسبق الذي قاده للقب كأس الكونفدرالية عام 2014.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقع النجم مع الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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وقاد الإسباني جاريدو البالغ من العمر 50 عاما الأهلي بين يوليو 2014 ومايو 2015، وفاز معه بكأس السوبر المصري والكونفدرالية.

وبعد الأهلي تولى جاريدو تدريب الاتفاق السعودي ثم الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

وكرر جاريدو إنجاز التتويج بالكونفدرالية مع الرجاء، ليفوز مع الفريق المغربي ببطولة 2018.

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تقرير: جاريدو يتولى تدريب النجم الساحلي ويصطدم بـ الأهلي