تقرير: جاريدو يتولى تدريب النجم الساحلي ويصطدم بـ الأهلي

يقترب خوان كارلوس جاريدو من تولي تدريب النجم الساحلي، ومواجهة فريقه السابق الأهلي.

موقع le360 المغربي ذكر أن جاريدو وقّع بالفعل على عقود تدريبه للنجم الساحلي لمدة موسم واحد، بعد إقالة فوزي البنزرتي قبل عدة أسابيع.

ولا يشغل جاريدو أي منصب منذ رحيله عن تدريب العين الإماراتي في مارس الماضي.

تولي جاريدو مهمة تدريب النجم يعني مواجهة سريعة أمام الأهلي فريقه الأسبق الذي قاده للقب كأس الكونفدرالية عام 2014.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري، اختبار أول صعب لـ جاريدو حال صدقت التقارير.

وقاد الإسباني جاريدو الأهلي بين يوليو 2014 ومايو 2015، وفاز معه بكأس السوبر المصري والكونفدرالية.

وحقق جاريدو إنجازه الأبرز مع فياريال عندما قاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عام 2011.

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