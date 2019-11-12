شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

كانت المعركة حامية الوطيس بين لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة الفريقين يوم الأحد، والتي انتهت بفوز الريدز، لكن كان هناك صراعا من نوع خاص تفوق فيه ثلاثة لاعبين من ليفربول فقادوا فريقهم للفوز.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

الثلاثي فابينيو وجيني فينالدوم وجوردن هندرسون هم من اختارهم يورجن كلوب في وسط ملعب ليفربول في مواجهة رجال بيب جوارديولا الثلاثة، روردي وإلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين.

ونشرت قناة ليفربول لقطات للثلاثي مدتها 127 ثانية توضح مدى تفوق ثلاثي الريدز في معظم فترات اللقاء.

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني بصناعة هندرسون في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

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