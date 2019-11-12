شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بيب جوارديولا

كانت المعركة حامية الوطيس بين لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة الفريقين يوم الأحد، والتي انتهت بفوز الريدز، لكن كان هناك صراعا من نوع خاص تفوق فيه ثلاثة لاعبين من ليفربول فقادوا فريقهم للفوز.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

الثلاثي فابينيو وجيني فينالدوم وجوردن هندرسون هم من اختارهم يورجن كلوب في وسط ملعب ليفربول في مواجهة رجال بيب جوارديولا الثلاثة، روردي وإلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين.

أخبار متعلقة

الكشف عن – زوجة كلوب سبب منعه من تدريب يونايتد والذهاب إلى ليفربول مدافع ليفربول: إذا انهينا الموسم فوق سيتي في الجدول سنحصد اللقب برشلونة يوضح إصابة راكيتيتش تقرير: إبراهيموفيتش يُفضل بولونيا على ميلان ونابولي

ونشرت قناة ليفربول لقطات للثلاثي مدتها 127 ثانية توضح مدى تفوق ثلاثي الريدز في معظم فترات اللقاء.

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني بصناعة هندرسون في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى

بيب جوارديولا يورجن كلوب ليفربول مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

العرين في أمان.. تقرير: تشيزني يقترب من التجديد مع يوفنتوس 27 دقيقة | أوروبا
بيكيه: راموس لم يدعوني لحفل زفافه.. وألبا لا يملك رخصة قيادة 43 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل يشهد عودة ميسي ساعة | أمريكا
ماركا: كوستا يغيب عن أتليتكو 3 أشهر ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية – ياسين يتولى تدريب المريخ خلفا لـ أشرف خضر ساعة | مصر
تمهيدي كأس مصر - بورفؤاد يطيح بالقناة.. وبتروجت يرحب بـ علاء عبد العال ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك