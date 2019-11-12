خاص فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 19:49

كتب : زكي السعيد أحمد العريان

يورجن كلوب - رسمة أحمد نبيل

في الجزء الأول كنا مع حكاية يورجن كلوب مدرب ليفربول وهو يروي عن أعظم خطبة في تاريخه للاعبي بروسيا دورتموند قبل أن يكتشف إنها بلا قيمة.

والآن في الجزء الثاني سنعرف ماذا قال كلوب فيخطبته التاريخية قبل إسقاط برشلونة برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولماذا لم يشاهد المدرب الألماني أهم لحظة في المباراة.. تمريرة أرنولد وهدف أوريجي.

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هل فاتك الجزء الأول؟ يمكنك مشاهدته من هنا

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