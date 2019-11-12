صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الطبيب محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب الفريق لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر للإصابة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن صلاح خضع لفحوصات مكثفة أكدت استمرار الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع مدير المنتخب محمد بركات وطبيب الفراعنة في حضور صلاح الذي أكد رغبته الكبيرة في المشاركة في المباراتين لكنه لا يستطيع بسبب الإصابة.

ولم يشر البيان إلى الفترة التي يحتاجها صلاح للتعافي من الإصابة.

وكان صلاح انضم إلى معسكر منتخب مصر مساء أمس الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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