قال طارق يحيى عضو اللجنة الفنية للزمالك إنه اعتذر لفريق سريع وادي زم المغربي عن عدم توليه مسؤولية تدريب الفريق رغم التوصل لاتفاق بينهما.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com: "اعتذرت بالفعل لإدارة سريع وادي زم بعد توصلنا لاتفاق وموافقة الزمالك".

وأضاف "رئيس الزمالك لم يمانع رحيلي ولكن ظروف خاصة هي التي منعتني من السفر في الوقت الحالي".

وبسؤاله هل هناك عروض من أندية مصرية أجاب "وصل لي بعض العروض من الدرجة الثانية في مصر وخارج مصر ولكنني رفضتها".

وأتم طارق يحيى "أفضل أن أتواجد مع الزمالك خلال الفترة الحالية".

وكانت آخر مهمة تدريبية لطارق يحيى هي قيادة سموحة قبل أن يتولى مسؤولية تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع المدير الفني الحالي ميتشو.

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