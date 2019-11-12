خاص مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 18:35

كتب : ماهر جنينة

رينجرز النيجيري

يرى بنديكت أوجو المدير الفني لـ إينوجو رينجرز النيجيري أن قرعة مجموعات الكونفدرالية أوقعته في المجموعة الأقوى مع المصري وبيراميدز.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية عن وقوع ممثلي مصر، المصري وبيراميدز، في مجموعة واحدة مع نواذيبو الموريتاني ورينجرز النيجيري. ( تعرف على المجموعات )

وقال مدرب رينجرز لـFilGoal.com: "مجموعة قوية جدا".

أخبار متعلقة

المصري لـ في الجول: سنحاول نقل مبارياتنا الإفريقية للإسماعيلية.. ونركز على التتويج باللقب مدرب المصري لـ في الجول: لا ننظر لمنافسينا في الكونفدرالية.. ومواجهة بيراميدز ميزة متى يتواجه المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

واستدرك "سأجهز الفريق وسأشاهد مباريات للمنافسين، ولكننا فريق جيد ونعرف ماذا سنفعل في هذه المرحلة".

وعن الوقوع مع فريقين من مصر، قال: "المنتخبات المصرية منذ فترة بعيدة عن منصات التتويج في إفريقيا، ولكن الفرق المصرية قوية والكرة المصرية دائما كبيرة".

ثم تابع "اللعب في ملاعب الفرق المصرية دائما صعب خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير".

وأضاف "سنقدم أفضل ما لدينا للتأهل رغم أن الأمر لن يكون سهلا".

وأتم "المجموعة هي الأقوى كما قلت، وسنشاهد مباريات للمنافسين للاستعداد".

كان رينجرز تخطى عقبة كارا التوجولي في دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية ليتأهل للمجموعات، بالاستفادة بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينطلق دور المجموعات في 29 نوفمبر بينما تجري مباريات الجولة الثانية في 7 ديسمبر، الثالثة 28 ديسمبر، الرابعة 15 فبراير، الخامسة 22 فبراير، والسادسة 7 مارس.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته في النصف الأول من إبريل 2020.

طالع أيضا

جراحة لحمدي فتحي

أجيري يسخر من سؤال حول التصدي لميسي

ماذا خسرت مصر والأهلي بإصابة حمدي فتحي؟

ستيرلينج: أنا رجل بما يكفي لأعترف بما حدث مع جوميز في معسكر إنجلترا

استبعاد ستيرلينج من معسكر إنجلترا

ماذا قال شوقي غريب لعبد السلام بعد خطأ الأخير ضد غانا؟

المصري بيراميدز في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بلماضي: لا أريد خلق خلافات بين محرز وجوارديولا.. ومنافسة ماني على الأفضل بإفريقيا تقلقه دقيقة | الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020 - طبيب المنتخب: العراقي جاهز لمواجهة الكاميرون 23 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مصدر مقرب من عمرو زكي لـ في الجول: لايزال يتلقى العلاج في تركيا بعد حادثه 33 دقيقة | الدوري المصري
بايرن يضم حسن صالح حميديتش إلى مجلس الإدارة 34 دقيقة | أوروبا
حلم طوكيو 2020 - مدرب كوت ديفوار: لم نقدم ما يكفي للفوز على جنوب إفريقيا 40 دقيقة | حلم طوكيو 2020
الإسماعيلي يعدد الاستفادات من الفوز على المصري وديا 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

قد ينال إعجابك