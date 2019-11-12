استقر النادي الأهلي على سفر لاعبه حمدي فتحي إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "النادي استقر على سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة هناك".

وأضاف "يأتي هذا لرغبة الجهاز الفني في علاج اللاعب بأفضل طريقة ليعود للملاعب مرة أخرى في أفضل صورة".

ولن يتم تحديد مدة غياب حمدي فتحي إلا بعد إجراء الجراحة وفقا لما ذكره طبيب منتخب مصر لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتعرض حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

وكتب حمدي فتحي عبر صفحته الرسمية: "الحمد لله على كل شيء، وراضي بما يقدمه ربنا، والأكيد أنه يختار الأفضل دائما".

وتابع لاعب وسط الأهلي ومصر "أعدكم إن شاء الله أنني سأعود أقوى وأفضل من الأول، دعواتكم".

وشارك حمدي فتحي كبديل في أخر مباراتين لمنتخب مصر ونجح في تسجيل هدفين.

وخاض فتحي ثلاث مباريات في الدوري المصري خلال الموسم الجاري وسجل لاعب وسط الأهلي هدفا.

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