ذا أثليتيك: أرسنال لن يقيل إيمري.. الإدارة تؤمن أنه وضع النادي على الطريق الصحيح

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 12:04

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أرسنال

صدمة للقطاع الأكبر من جمهور أرسنال، هكذا يمكن وصف تقرير موقع "ذا أثليتيك" حول مستقبل أوناي إيمري.

المدير الفني لأرسنال لن يتم إقالته، بحسب صحفي "ذا أثليتيك" الموثوق ديفيد أورنستين، الذي نقل أن إدارة المدفعجية ترى أن إيمري "وضعهم على الطريق الصحيح".

وأضاف التقرير أن إدارة أرسنال "100% خلف إيمري"، وأنها لن تخضع لـ"الضوضاء الخارجية حول إيمري".

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ولكن أورنستين أتم بأن منصب إيمري لن يتم النظر إليه بعين التغيير سوى في نهاية الموسم الجاري.

ويأتي تقرير ذا أثليتيك في وقت سقط فيه أرسنال في فخ هزيمة جديدة، هذه المرة ضد ليستر سيتي. (طالع التفاصيل)

خسارة جديدة تزايدت معها مطالب جماهير أرسنال بإقالة إيمري الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ شهر.

كيكي مارين الصحفي الإسباني الشهير نقل أن راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ أرسنال بدأ بالفعل البحث عن بديل لإيمري، وأصبح مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي أحد الخيارات.

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