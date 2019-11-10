منتخب مصر يعلنها: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

انتهت مشاركة ناصر ماهر مع منتخب مصر الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بسبب الإصابة.

صانع ألعاب سموحة خرج مصابا في الكتف بمباراة الافتتاح أمام مالي مساء الجمعة، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة.

وتسلم الجهاز الفني لمنتخب مصر التقرير الطبي للاعب، والذي تبين فيه تعرضه لخلع في مفصل الكتف الأيسر إثر ارتطام مباشر مع الخصم، وتم رد الخلع في الملعب.

وبعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب بأشعة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية، تبين وجود تهتك في الأربطة الأمامية، وكذلك قطع في الحافظة الأمامية للمفصل.

وتم تثبيت المفصل بدعامة خاصة، ستؤدي إلى غياب اللاعب مدة ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي ابتعاده عن بقية مباريات البطولة.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقة على الكاميرون وغانا صاحبتي النقطة الواحدة.

وكان منتخب مصر الأوليمبي قد فقد خدمات طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي قبل البطولة مباشرة، وتم تعويضهما بـ محمد صادق وناصر منسي.

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