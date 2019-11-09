خاص خبر في الجول – ميتشو يجرب لاعبين لتعويض الغيابات في وسط الملعب

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 22:03

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - المقاولون العرب

يحاول ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" حل مشكة الغيابات في خط وسط الزمالك بحلول جديدة.

محمود علاء

النادي : الزمالك

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك
الدوري المصري

ورغم عودة محمد حسن لاعب الوسط الدفاعي من الإصابة، لكن ميتشو ما زال يبحث عن حلول أخرى لعدم وجود سوى ثلاثة لاعبين كمحاور ارتكاز.

واختبر ميتشو، كلا من حازم إمام الظهير الأيمن، ومحمود علاء قلب الدفاع في مركز لاعب الوسط الدفاعي خلال وديتي جولدي ومنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي.

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وشارك محمود علاء بلقاء جولدي في مركز الوسط في جزء من اللقاء، فيما شارك حازم امام لقاء منتخب جنوب إفريقيا بجزء كبير منه، وقد نال الثنائي استحسان الجهاز الفني.

الزمالك يملك حاليا ثلاثة لاعبين في مركز لاعب الوسط الدفاعي، هم فرجاني ساسي، وطارق حامد، ومحمد حسن، وفي ظل إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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