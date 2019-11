تقرير: إدارة أرسنال تتحرك للبحث عن بديل إيمري..وإنريكي أحد الخيارات

👇 Emery toca fondo en el banquillo del @Arsenal La afición del @LCFC le ha cantado el “you are getting sacked in the morning” en la derrota de los gunners (2-0) en el King Power Stadium. CONFIRMADO: Raül Sanllehí le busca sustituto y ha vuelto a tocar a Luis Enrique. Veremos... pic.twitter.com/VUxYSi7lTy