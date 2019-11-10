مواعيد مباريات الأحد 10 نوفمبر والقنوات الناقلة – موقعة ليفربول وسيتي.. وقمة يوفنتوس ضد ميلان

ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، فيما يلعب يوفنتوس مع ميلان في قمة الجولة بالدوري الإيطالي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 10 نوفمبر والقنوات الناقلة لها.

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يبدأ اليوم في إنجلترا بلقاء مانشستر يونايتد مع برايتون الساعة الرابعة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2، وفي نفس التوقيت يلعب أستون فيلا الذي يضم الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع ولفرهامبتون على قناة بي إن سبورت 12.

ثم تقام قمة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 2.

ويلعب يوفنتوس مع ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء في الدوري الإيطالي. مباراة تبث عبر قناة بي إن سبورت 4.

أما في إسبانيا، فيلعب أتليتكو مدريد مع إسبانيول الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورت 3.

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