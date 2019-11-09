طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة بصرف تعويض للنادي السكندري من قبل اتحاد الكرة، وذلك بعد إصابة ثنائي المنتخب الأوليمبي ناصر ماهر وفوزي الحناوي.

وقال فرج عامر: "أطالب بعلاج ناصر ماهر وفوزي الحناوي على نفقة اتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كما أطالب بصرف تعويضات من اتحاد الكرة لـ سموحة من مبلغ إعارة اللاعبين وخصوصا إن الثنائي سيغيب لمدة طويلة".

وأوضح "ناصر ماهر أصيب بخلع في الكتف، وفوزي الحناوي أصيب بكسر في كعب القدم".

وأشار "اتحاد الكرة يفعل ذلك مع الأهلي والزمالك ونحن نطالب بحقوقنا وسنخاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي من أجل ذلك".

وأتم "كذلك سأرسل فواتير علاج محمود عزت إلى اتحاد الكرة وخصوصا بعد إصابة اللاعب مع المنتخب وعلاجه على نفقة النادي".

وتعرض ناصر ماهر لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام مالي. إصابة جعلته يغادر الملعب باكيا.

بينما فوزي الحناوي غادر معسكر المنتخب الأوليمبي قبل البطولة بسبب الإصابة.

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