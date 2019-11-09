تركي آل الشيخ: مستعد للتعاقد مع كهربا في دقيقتين لو وافق الأهلي

تعهد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني بمساعدة الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديبورتيفو أفيش والذي يتهمه الزمالك بالهروب.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الأهلي

وجاءت تصريحات الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم خلال جلسته مع عدد من مشجعي الأهلي الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا بعد تدخله.

وقال تركي آل الشيخ في فيديو عبر صفحته على "فيسبوك": "مستعد لإحضار كهربا في دقيقتين".

وواصل "مسافة السكة ويكون كهربا في الأهلي لو وافق مجلس الإدارة ومحمود الخطيب".

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي بداعي أن تعاقده ينتهي في 30 يونيو 2019 دون موافقة ناديه، وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وأكد كهربا في وقت سابق أنه سيرحل عن فريقه البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لينضم للنادي الذي يريده.

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