الأهلي يعلن خطوة جديدة في ملف "الاستاد الجديد".. وموعد سفر الخطيب

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي عن قرار الأخير في اجتماعه يوم السبت.

وقال شريف فؤاد: "مجلس إدارة الأهلي وافق على سفر محمد سراج الدين عضو المجلس إلى لندن".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "السفر يأتي من أجل المشاركة في مؤتمر ويمبلي لعرض مشروع استاد الأهلي الجديد".

وتابع "مشروع استاد الأهلي يعد جاهزا الآن، والعديد من الأندية والشركات العالمية الكبرى ستشارك في المؤتمر الذي يقام في الفترة ما بين 25 و29 من شهر نوفمبر المقبل".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك اعتماد تقرير مجلس إدارة النادي من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2019 وعرض ميزانية النادي الضخمة التي تجاوزت ملياري جنيه وسيتم عرضها في عمومية النادي يومي 22 و23 من شهر نوفمبر الجاري".

واستكمال سرد قرارات المجلس قائلا: "جوهر نبيل سيكون رئيسا لبعثة فريق الدرجة الثانية بنين للجمبار والذي سيشارك في دورة دولية في التشيك في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى أول ديسمبر".

وبدأ مجلس إدارة الأهلي في اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي في رعايه لاعبيه الشباب، وذلك وفقا لـ شريف فؤاد.

ويستعد محمود الخطيب رئيس الأهلي للسفر إلى باريس بعد منتصف الليل من أجل بداية رحلة علاجية جديدة للتعافي من آلام العمود الفقري.

ومن المنتظر أن يعود الخطيب إلى مصر في الـ 21 من شهر نوفمبر الجاري.

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