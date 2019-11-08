رسميا - كاف يفسخ تعاقده مع "لاجاردير" بعد الأحكام الصادرة من مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنهاء تعاقده مع شركة "لاجاردير" الفرنسية المختصة بتسويق حقوق البث لمسابقاته، بعد وجود حكم من المحاكم المصري وكذلك لجنة المنافسة في شرق وجنوب إفريقيا.

وجاء نص البيان كالتالي:

"بالعودة إلى البيان الصحفي الصادر يوم 5 نوفمبر بواسطة شركة (لاجاردير سبورت) فيما يخص العقد الموقع في عام 2016 بينها وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نرغب في توضيح التالي".

"في عام 2017 وجدت لجنة حماية المنافسة في مصر أن الاتفاقية قد أخلت بقواعد حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية لأن لاجاردير تم تعيينها كوكيل حصري للكاف فيما يخص التسويق والحقوق الإعلامية لمدة 20 عاما مستمرة بدون أي مناقصة مفتوحة".

"بموجب نفس القرار أعلنت هيئة حماية المنافسة المصرية أن الاتفاق باطل وخرق عددا من القوانين بجانب وفرض عددا من العقوبات على الكاف، تلك العقوبات تتضمن التزام بإنهاء عاجل للاتفاقية وإيقاف مفعولها في السوق المصرية".

"المحكمة الاقتصادية في القاهرة أصدرت حكمين في 2018-2019 للقضية رقم 397 لعام 2017 ورقم 434 لعام 2019، والتي وجد فيها رئيس الكاف السابق عيسى حياتو وهشام العمراني السكرتير العام السابق واللذين وقعا الاتفاقية مذنبين بخرق قواعد المنافسة وكذلك الاحتيال ووقعت غرامة 500 مليون جنيه على كل منهما".

"وفي الطعن تم تقليص الغرامة إلى 200 مليون جنيه، والكاف تم تعيينه لكي يكون مسؤول بشكل مشترك عن دفع تلك الغرامة".

"في النهاية، عام 2017، قامت لجنة المنافسة في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بتوضيح أن الاتفاقية تخرق قواعدها أيضا، وأوصت بتطبيق عقوبة مالية على الكاف وبعض العقوبات من ضمنها إيقاف الاتفاقية".

"بعد تلك التطورات التي تم شرحها، الكاف لا يمتلك خيارا سوى إنهاء الاتفاقية، الكاف قد أوضح أكثر من مرة لشركة لاجاردير آخرها في اجتماع هذا الأسبوع، أن إنهاء الاتفاق ليس من جانب واحد كما تقم تقديمه بواسطة لاجاردير في بيانها الصحفي، لكن إنهاء الاتفاقية هو بسبب عواقب قانونية تم شرحها سواء من محاكم مصر او لجنة المنافسة في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا".

"الكاف دعى لاجاردير لمناقشة خطوات ملائمة قادمة وتعاون للتأكيد على تنفيذ جانبه من التزامه تجاه الرعاة والرخص ومشجعي كرة القدم واحتراما للمنافسات الجارية، لكن لاجاردير لم تقبل دعوة الكاف".

ما الذي حدث؟

قام جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بتحويل عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد وهشام العمراني سكرتير الاتحاد الأسبق للنيابة العامة، بتهمة "إساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، رئيس الاتحاد قام بإعطاء حق الاستغلال التجاري لشركة لاجاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، وذلك لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028" بحسب بيان الجهاز في يناير قبل الماضي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية اتهمت الكاف بوجود تواطؤ في عملية بيع حقوق كأس أمم إفريقيا 2019 رغم زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 وارتفاع عدد مباريات من 32 إلى 52 عن وقت بيع الحقوق مقابل 40 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

وخلال الشهر الجاري مع بدايته قالت تقارير صحفية إن كاف فسخ تعاقده مع الشركة الفرنسية بعد عدة اجتماعات، وكان الاتفاق ساريا بين الطرفين حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بعد ذلك تقريرا أوضحت من خلاله أن شركة "لاجاردير" اعتبرت ما حدث أمرا غير قانوني، وعارضت القرار وقالت في بيانها: "لا شيء يمكن أن يبرر إنهاء العقد وأن يسري القرار بشكل فوري".

وأتم بيان الشركة الفرنسية "ندعو الكاف لتبني موقف معقول في أقرب وقت ممكن والوفاء بتعاقداته والتزاماته".

وتقام في مصر حاليا بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تبدأ اليوم في القاهرة بمواجهة مصر ضد مالي.

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