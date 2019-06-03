الاتهامات تتوالى.. ماركا: كاف لم يرفع سعر بث كأس الأمم رغم زيادة عدد المباريات وخسارة لـ مصر

تتوالى الاتهامات ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث قالت جريدة "ماركا" الإسبانية إن الكاف لم يرفع سعر بيع حقوق بث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، رغم أن عدد مباريات البطولة زاد بـ20 مباراة عن وقت بيع حقوق بثها مقابل 40 مليون دولار.

وقالت ماركا إن ذلك الأمر سيفتح بابا جديدا للصراع بين اللجنة الإفريقية لحرية المنافسة التجارية (كوميسا)، وشركة لاجاردير الفرنسية والكاف.

وباع الكاف في وقت سابق، في عصر عيسى حياتو، حقوق بث بطولة كأس الأمم حتى عام 2036 مقابل 40 مليون دولار للبطولة، ولكن مع قرار زيادة عدد الفرق من 16 إلى 24، زادت عدد المباريات الخاصة بالبطولة من 32 إلى 52 مباراة.

إلا أن سعر بيع البطولة لم يتغير، بحسب ماركا.

وتضرب أحمد أحمد اتهامات عدة بالفساد والتحرش في الفترة الأخيرة، قبل ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير بين الوداد والترجي. (طالع التفاصيل)

وكان أحمد قد شكل من قبل لجنة، بحسب ماركا، تضم الكونغولي كونستاتين أماري، والمغربي فوزي لقجع، والمصري هاني أبو ريدة، لمراجعة العقود الموقعة في فترة حياتو، إلا أنها لم تقترب من عقود البث بحسب التقرير الإسباني.

وتكهن التقرير بأن السعر العادل لبث البطولة المقامة في مصر في يونيو الجاري 100 مليون دولار، تستحق مصر منها بحسب اللوائح 20 مليون دولار حيث يحق للبلد المنظم الحصول على 20% من حقوق بث البطولة.

إلا أن في الوضع الحالي، تحصل مصر على 8 مليون دولار من سعر بيع بث البطولة.

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