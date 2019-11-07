خاص مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 18:59

كتب : عاطف شادي

حسين الشحات - منتخب مصر - ليبيريا

كشف مصدر مسؤول في الجهاز الفني لـ منتخب مصر عن التشخيص المبدئي لإصابة حسين الشحات أمام ليبيريا.

منتخب مصر يواجه منتخب ليبيريا في لقاء ودي ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الكاميرون 2021.

لقاء شهد إصابة الشحات وخروجه بين شوطي المباراة، وتحدث مصدر مسؤول في الجهاز الفني بين شوطي اللقاء مع مراسل FilGoal.com من أرض الملعب عن إصابة اللاعب.

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وقال المصدر: "التشخيص المبدئي عبارة عن كدمة قوية في العضلة الأمامية بعيدة عن الركبة".

وأضاف "الإصابة قوية واللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات طبية لتحديد مدى قوة الإصابة".

وأشار المصدر إلى "من الممكن غياب الشحات عن مواجهتي كينيا وجزر القمر".

الشحات شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي على الركبة.

وسقط الشحات على أرض الملعب متأثرا بإصابة في الركبة، قبل أن يغادر أرض الملعب ويشارك كريم طارق بدلا منه.

وظهر الشحات على مقاعد بدلاء المنتخب واضعا "الثلج" على ركبته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم الإثنين المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.

وبعد مواجهة كينيا، يلعب المنتخب أمام جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في الجولة الثانية من التصفيات.

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