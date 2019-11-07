ميدو: منتخب مصر سيئ للغاية.. البعض لا يستحق نيل شرف اللعب للفراعنة

انتقد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة أداء الفراعنة أمام ليبيريا.

منتخب مصر واجه منتخب ليبيريا في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

لقاء لم يشهد الأداء المنتظر لمنتخب مصر.

وكتب ميدو على حسابه الشخصي على (تويتر): "منتخب مصر سيئ للغاية بكل صراحة".

وأضاف "يوجد بعض اللاعبين لا يستحقون نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا، ولو على مستوى التجربة".

منتخب مصر وحش اوي بصراحه في لاعيبه ما تستحقش نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا ولا حتى على مستوى التجربة!! — Mido (@midoahm) November 7, 2019

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.

وبعد مواجهة كينيا، يلعب المنتخب أمام جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في الجولة الثانية من التصفيات.

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