ميدو: منتخب مصر سيئ للغاية.. البعض لا يستحق نيل شرف اللعب للفراعنة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 19:58

كتب : FilGoal

صور مباراة ودية بين مصر وليبيريا

انتقد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة أداء الفراعنة أمام ليبيريا.

منتخب مصر واجه منتخب ليبيريا في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

لقاء لم يشهد الأداء المنتظر لمنتخب مصر.

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وكتب ميدو على حسابه الشخصي على (تويتر): "منتخب مصر سيئ للغاية بكل صراحة".

وأضاف "يوجد بعض اللاعبين لا يستحقون نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا، ولو على مستوى التجربة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.

وبعد مواجهة كينيا، يلعب المنتخب أمام جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في الجولة الثانية من التصفيات.

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