مزيج من العنف والملل ضد ليبيريا.. حمدي فتحي ينصر المنتخب مجددا

فاز منتخب مصر على نظيره الليبيري 1-0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد برج العرب يوم الخميس.

المباراة جاءت مملة في تفاصيلها، ربما لم يكسر مللها سوى عنف غير مبرر من لاعبي ليبيريا الذين نالوا 4 إنذارات، وتسببوا في كدمة شديدة في العضلة الأمامية لحسين الشحات، وهدف حمدي فتحي للمباراة الثانية على التوالي.

حسام البدري، في ثاني تجاربه الودية، بدأ اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود علاء ومحمود وحيد، ثم عمرو السولية وطارق حامد، وأمامهما حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد سيد "زيزو"، وأحمد جمعة.

بدأ المنتخب المباراة بشكل مبشر، بعد تمريرة بينية رائعة من أفشة لزيزو، الذي سدد خارج المرمى في الثواني الأولى.

وبعدها بـ4 دقائق، أهدر أحمد جمعة رأسية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهدر فرصة أخرى أمام مرمى خال في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 19، انفرد زيزو بتمريرة أخرى من أفشة لكنه حاول مراوغة حارس ليبيريا، لتخرج الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 21، تصدى آشلي ويليامز لكرة من الشحات.

العنف بدأ في الدقيقة 33، كريستوفر جاكسون نال إنذارا بعد تدخل على السولية، ثم نال بنجامين دو إنذارا بعد تدخل تسبب في خروج حسين الشحات مصابا بكدمة قوية في الأمامية، ليشارك كريم طارق بدلا منه في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني، شارك مروان حمدي مهاجم وادي دجلة بدلا من أحمد جمعة، قبل أن يحل حمدي فتحي بدلا من طارق حامد.

وفي الدقيقة 59 من المباراة، خرج أحمد فتحي وشارك محمد هاني، وخرج محمود علاء وشارك باهر المحمدي.

ذلك الشوط لم يميزه سوى التغييرات، حيث حل عبد الله جمعة بدلا من محمود وحيد، وبعدها نال بين باتييه إنذارا لتدخل قوي على زيزو.

ورفض حكم اللقاء أحمد الغندور احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر، بعد عرقلة زيزو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

ونال أرماه فيكانتا إنذارا آخر بعد تدخل على باهر المحمدي، ثم شارك حسام حسن بدلا من أفشة في الدقيقة 82.

بعد دقيقتين، مرر محمد هاني كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، وجدت حمدي فتحي الذي سدد الكرة تجاه المرمى لتدخل بصعوبة معلنة الهدف الأول لمنتخب مصر، وهدف فتحي الثاني مع منتخب مصر بعد أن كان صاحب هدف فوز مصر على بوتسوانا وديا الشهر الماضي في أولى تجارب حسام البدري.

بعدها بدقيقة، تدخل جاكسون بشكل عنيف على حمدي فتحي ليخرج مطرودا، ثم حل أيمن أشرف بدلا من عمرو السولية.

وانتهت المباراة التي يستعد بها المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي يفتتح بها مشوار التصفيات للتأهل للبطولة التي ودعها المنتخب من دور الـ16 الصيف الماضي.

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