خاص فيديو في الجول – حكاية أبو تريكة على أنغام أم كلثوم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 20:54

كتب : لؤي هشام

محمد أبو تريكة - أم كلثوم - رسمة أحمد نبيل

تجلس في المسرح تستمع إلى الموسيقى تنتظر أن تُطربك بصوتها وما أن تبدأ تدخل في حالة استثنائية وهي تشدو أعظم الألحان.

وفي المدرج تجلس قبل انطلاق المباراة تنتظر أن تراه ليُخرج منك ذلك الصوت الذي يدب الحماس في عروقك وأن تراه يُطربك هو الآخر بأعظم المهارات.

قبل ختام السابع من نوفمبر 2019 بساعات قليلة يحتفل FilGoal.com بشكل مختلف بعيد ميلاد أيقونة الأهلي والكرة المصرية محمد أبو تريكة في "كوميك بوك".

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