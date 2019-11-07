مؤتمر البدري – عن سبب الأداء أمام ليبيريا.. أزمة لاعبي بيراميدز وإصابة الشحات

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عقب انتصار المنتخب أمام ليبيريا، مشيرا إلى "نستعد للمواجهات الرسمية في ظروف ليست سهلة على الإطلاق".

منتخب مصر انتصر على ليبيريا بهدف مقابل لا شيء عن طريق حمدي فتحي ضمن الاستعدادات لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال البدري: "مواجهة ليبيريا كانت هامة للغاية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نستعد للمواجهات الرسمية في ظروف صعبة في ظل التوقف الكبير لمسابقة الدوري. الأهلي على سبيل المثال لم يلعب أي مباراة منذ ما يقرب الشهر".

وواصل "فرق أخرى لم تلعب منذ مدة كبيرة أيضا، وهذا صنع الفوارق البدنية بين عناصر المنتخب".

وأشار "الهبوط البدني أثر على أداء المنتخب وأدى لانخفاض الأداء في الشوط الثاني تحديدا. إيقاف اللعب في الشوط الأول كان أفضل ولكننا تأثرنا بدنيا في الشوط الثاني".

وحرص البدري على "أشكر اتحاد الكرة على إقامة تلك المباراة الودية. هي مهمة للغاية بالنسبة لنا لأهداف متعددة مثل مشاركة من لم يشارك مع فريقه منذ فترة، إلى جانب إدخال عناصر جديدة في المنتخب".

إصابة حسين الشحات وأزمة لاعبي بيراميدز

وتطرق البدري للحديث عن إصابة حسين الشحات قائلا: "الشحات يشعر بالخضة في الوقت الحالي".

وأردف "ولكن طبيب المنتخب طمأنني على الإصابة واللاعب سيخضع لأشعة لتحديد كل شيء. أتمنى أن تكون الإصابة بسيطة بإذن الله".

وخرج الشحات متأثرا بإصابة قوية خلال مواجهة ليبيريا. (طالع التفاصيل)

ماذا عن أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز؟ أجاب البدري "لا أرغب في الدخول في تفاصيل تلك الأزمة، ولكن القرار أُتخذ لتلك المرحلة وانتهى".

وأشار "حاولت تصحيح الأمور وأشكر مجلس إدارة بيراميدز ولاعبي الفريق أيضا على رغبتهم في الانضمام للمنتخب. في النهاية اُتخذ القرار ومع نهاية تلك المرحلة ينتهي كل شيء. قد يكون هناك أمور إيجابية في المرحلة التالية".

زيزو والتفكير بمنطقية

وأشاد مدرب منتخب مصر بما قدمه أحمد سيد "زيزو" جناح الفراعنة والزمالك، قائلا: "زيزو مكسب كبير لمنتخب مصر".

واستكمل "زيزو يقدم أداءً جيدا جدا وسيفيد المنتخب بشدة".

وتعجب البدري من رغبة البعض في لعب مباريات ودية مع منتخبات قوية، قائلا: "ترغبون في مواجهات ودية ضد الأرجنتين والبرازيل؟ هذا غير منطقي على الإطلاق".

وشرح "كيف يحدث ذلك؟ استلمت المهمة مؤخرا ولابد من البداية بشكل بسيط لمعرفة مستوى اللاعبين وتحديد القوام الأساسي. أتعامل بمنطقية لأن المنطقية هي التي تجعلك تصل لأهدافك".





































































































ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.

وبعد مواجهة كينيا، يلعب المنتخب أمام جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في الجولة الثانية من التصفيات.

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