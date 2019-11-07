رئيس الإسماعيلي: سعيد بوقف قرار تسليم النادي لـ "استادات"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 21:57

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

عبر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن سعادته بعد إيقاف تنفيذ قرار تسليم استاد الإسماعيلية لشركة "استادات".

وكشف نهاد حجاج محامي النادي الإسماعيلي في وقت سابق عن إصدار محكمة القضاء الإداري حكما بوقف تنفيذ قرار تسليم استاد الإسماعيلية إلى شركة "استادات". (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الإسماعيلي: "كل الشكر لجماهير الإسماعيلي العظيمة على مواقفها الداعمة لمجلس الإدارة".

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وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "التفاف الجماهير حول مجلس الإدارة كان الداعم والمحرك الرئيسي لما حققناه من مكاسب".

وتابع "فريق الدفاع القانوني في النادي بذل مجهودات كبيرة في إداد ملف قانوني للحصول على هذا الحكم التاريخي".

وأكمل حديثه قائلا: "الفريق القانوني كان على قدر الثقة التي أولاها لهم مجلس الإدارة وجماهير النادي في كل مكان".

وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا في وقت سابق، شدد فيه على أن الملعب ملكية خاصة له وأنه في حالة انعقاد تام ولن يتوان عن الدفاع عن ملعبه. (طالع التفاصيل)

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي في بيانه أن الملعب ملكية خاصة للنادي وقرر الطعن على قرار وزارة الشباب والرياضة لدى محكمة مجلس الدولة حتى لا يتم تسليم الملعب للشركة.

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