محامي الإسماعيلي: تأجيل دعوى النادي القضائية لإيقاف قرار تسليم الملعب لـ"استادات"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 12:42

كتب : ياسر الشريف

استاد الإسماعيلية الرياضي

قال نهاد حجاج محامي النادي الإسماعيلي إنه تمت تأجيل الدعوى القضائية لإيقاف تنفيذ قرار وزارة الشباب والرياضة بتسليم استاد الإسماعيلية إلى شركة استادات طبقا للبرتوكول الموقع بين الوزارة والشركة.

وصرح حجاج قائلا: "تمت تأجيل الدعوى القضائية المستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الشباب والرياضة إلى 7 نوفمبر الحالي".

وواصل "يأتي ذلك كشق عاجل لحين الفصل في الدعوى القضائية، والتي نثبت من خلالها امتلاكنا لاستاد الإسماعيلية ملكية كاملة طبقا لأوراق ومستندات".

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وكان الإسماعيلي قد رفع دعوى قضائية مستعجلة بإيقاف قرار وزارة الشباب والرياضة.

وتتسلم شركة "استادات" الملاعب المختلفة لتطويرها وتشغيلها وكان آخر ملعب تم استلامه هو بورسعيد معقل المصري.

وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا في وقت سابق، شدد فيه على أن الملعب ملكية خاصة له وأنه في حالة انعقاد تام ولن يتوان عن الدفاع عن ملعبه. (طالع التفاصيل)

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