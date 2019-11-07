القضاء الإدارى يوقف تنفيذ قرار تسليم استاد الإسماعيلية لشركة "استادات"

قال نهاد حجاج محامي النادي الإسماعيلي إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار تسليم استاد الإسماعيلية إلى شركة "استادات". وذلك حسب تصريحاته للموقع الرسمي للدراويش.

وصرح محامي النادي: "المحكمة أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار تسليم الاستاد، وذلك طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة لاستثمار عدد من الاستادات".

وكانت المحكمة قد أقرت بتأجيل الدعوى القضائية المستعجلة التي رفعها الإسماعيلي لإيقاف قرار وزارة الشباب والرياضة ليوم 7 من الشهر الجاري، ويأتي ذلك كشق عاجل لحين الفصل في الدعوى والتي أثبت خلالها الإسماعيلي امتلاكه للاستاد ملكية كاملة بالمستندات.

وتتسلم شركة "استادات" الملاعب المختلفة لتطويرها وتشغيلها وكان آخر ملعب تم استلامه هو بورسعيد معقل المصري.

وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا في وقت سابق، شدد فيه على أن الملعب ملكية خاصة له وأنه في حالة انعقاد تام ولن يتوان عن الدفاع عن ملعبه. (طالع التفاصيل)

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي في بيانه أن الملعب ملكية خاصة للنادي وقرر الطعن على قرار وزارة الشباب والرياضة لدى محكمة مجلس الدولة حتى لا يتم تسليم الملعب للشركة.

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