دي ليخت عن لقطة لمسة اليد: ليست ضربة جزاء.. أعرف القوانين جيدا

دافع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس عن قرار حكم لقاء الدربي أمام تورينو، بعدم احتساب ركلة جزاء ضده لصالح الأخير بداعي لمسة يد.

يوفنتوس انتصر على تورينو بهدف دي ليخت في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

في الدقيقة 12 اعترض لاعبو تورينو على حكم المباراة بسبب عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على دي ليخت. ركلة جزاء لم تُحتسب بعد العودة لتقنية الفيديو أيضا. (طالع التفاصيل)

وقال دي ليخت: "بكل تأكيد ليست ركلة جزاء".

وأوضح في تصريحاته مع قناة DAZN عقب لقاء تورينو "يدي كانت بجانبي والكرة هي التي اصطدمت بها. لم أُحرك يدي لها".

وتابع "كنت أعلم أنها لن تحتسب ركلة جزاء. أعرف القوانين جيدا والتي توضح بأنه في حال وجود يدي بجانب جسدي، لن تُحتسب لمسة يد، وكنت أعرف ذلك".

وأضاف "سعيد للغاية بمساهمتي في انتصار يوفنتوس. مواجهة تورينو كانت هامة للغاية وخصوصا مع انتصار إنتر بهدف على بولونيا. انتصرنا بهدفي وهذا جعلني أكثر سعادة".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن أكون قد أظهرت اليوم في الدربي أنني يمكنني مساعدة فريقي".

وأتم "بكل تأكيد القدوم لفريق جديد، يتطلب منك مزيد من العمل الشاق. سعيد للغاية بمساعدة زملائي لي".

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وفاز يوفنتوس على تورينو بهدف دون رد سجله المدافع الهولندي دي ليخت، ليصل السيدة العجوز إلى النقطة 29 في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 11 في المركز الـ13.

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