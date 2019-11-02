بالفيديو - دي ليخت يُبقي على الصدارة.. يوفنتوس يخرج فائزا من دربي تورينو

أبقى هدف ماتياس دي ليخت في شباك تورينو فريق يوفنتوس على قمة الدوري الإيطالي ليخرج حامل اللقب فائزا من الدربي.

وفاز يوفنتوس على تورينو بهدف دون رد سجله المدافع الهولندي دي ليخت، ليصل السيدة العجوز إلى النقطة 29 في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 11 في المركز الـ13.

وطالب يوفنتوس بركلة جزاء في الدقيقة 11 بعدما لمست الكرة يد مدافع تورينو لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب وأظهرت الإعادة صحة قرار الحكم.

وبعدها تكرر الأمر مرة ثانية لكن هذه المرة مع تورينو الذي طالب باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد دي ليخت أثناء ركلة ركنية لأصحاب الأرض لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

ودفع ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بالمهاجم الأرجنتيني جونزالو إيجواين في الدقيقة 60 لتنشيط الهجوم بدلا من باولو ديبالا، ثم شارك أيضا آرون رامسي بدلا من بيرنارديسكي.

وفي الدقيقة 70 سدد إيجواين كرة مباشرة أنقذها حارس تورينو بطريقة رائعة لتخرج إلى ركنية.

ومن الضربة الركنية وصلت الكرة إلى دي ليخت الذي وضعها في شباك تورينو مسجلا هدف فوز يوفنتوس.

هدف دي ليخت في شباك تورينو هو الأول له مع يوفنتوس هذا الموسم في مختلف البطولات.

وسجل تورينو هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

ليستعيد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بعدما احتلها إنتر ميلان بشكل مؤقت عقب الفوز على بولونيا 2-1.

video:1

طالع أيضا

وكيل ساسي يرد على أنباء تمرد اللاعب على الزمالك

هل يُفكر فالفيردي في الاستقالة

ماذا قال مدرب أستون فيلا عن تريزيجيه

بالفيديو - تريزيجيه يبدع وصلاح ينتصر

بالفيديو - مانشستر سيتي يحبس أنفاس جماهيره

بالفيديو - ليفانتي يُنكِل بـ برشلونة