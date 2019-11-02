مدرب أستون فيلا: سعيد للغاية لـ تريزيجيه.. وليفربول سجل من العرضية الـ 100 ضدنا

تحدث دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن محمود حسن "تريزيجيه" عقب خسارة فريقه القاتلة أمام ليفربول.

ليفربول انتصر على أستون فيلا في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي. (شاهد ملخص ما قدمه تريزيجيه أمام ليفربول)

وقال مدرب أستون فيلا: "أنا سعيد للغاية من أجل تريزيجيه. سعداء أنه نجح في التسجيل".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كانت لدينا الفرصة لتعزيز النتيجة عندما كنا متقدمين 1-0 ولكننا لم نفعل ذلك".

وتابع "أخبرت اللاعبين أنني فخور للغاية بما قدموه".

وأكمل حديثه قائلا: "عليك أن تحافظ على تركيزك طوال الـ 96، 97 دقيقة أمام الفرق الكبيرة في إنجلترا".

وأشار "هدف روبيرتسون جاء من العرضية رقم 100 لـ ليفربول".

وأردف "لكن على الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة في الشوط الثاني، إلا أنني لم أر فرص خطيرة على مرمانا وفي النهاية خسرنا".

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مرة رابعة تكررت هذا الموسم وعاد فيها ليفربول في النتيجة بعدما كان متأخرا ليحقق الفوز أو التعادل كما حدث أمام كل من ليستر سيتي وتوتنام وفاز الريدز، وأيضا مثلما تكرر أمام مانشستر يونايتد وخطف أبناء كلوب التعادل في الوقت القاتل.

كما شهدت مباراة كأس الرابطة ضد أرسنال تعادل ليفربول في الـ+90 بهدف أوريجي قبل أن يفوز الريدز بركلات الترجيح.

ليحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري وبتعادل واحد فقط.

ومنذ بداية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي لم يسجل أي فريق أهدافا في آخر 10 دقائق أكثر من ليفربول الذي سجل 23 هدفا.

الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.



































































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