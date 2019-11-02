بالفيديو – عودة التنفس الطبيعي لـ جوارديولا.. والكر ينقذ سيتي من الهزيمة ضد ساوثامبتون

منذ الدقيقة 13 وحتى الدقيقة 85 لم يكن يتنفس بشكل طبيعي، ولكن الآن على بيب جوارديولا تويجه الشكر كايل والكر الذي أنقذه وأنقذ مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي انتصر على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

كتيبة بيب جوارديولا وجدت نفسها متأخرة في النتيجة في الدقيقة 13 عن طريق جيمس وارد براوس بعد استغلال خطأ إيديرسون حارس سيتي.

هدف انتهى عليه الشوط الأول، إلا أن والكر رفض سقوط مانشستر سيتي ليقلب الطاولة وحيدا على ساوثامبتون.

والكر صنع الهدف الأول لـ سيرخيو أجويرو الذي استغل عرضية أرضية ولا أروع حولها بتسديدة أرضية قوية في الشباك في الدقيقة 70.

وعندما انتظرت جماهير سيتي لقطة الانتصار من أجويرو أو رحيم ستيرلينج أو جابرييل جيسوس، جاءت اللقطة من والكر.

ظهير سيتي استغل عرضية مرت من الجميع ليحولها بقدمه قوية في الشباك في الدقيقة 86.

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جوارديولا الذي اعتمد على أجويرو كأساسي إلى جانب رحيم وبيرناردو سيلفا مع مشاركة الظهير أنجيلينو القادم من آيندهوفن، عان كثيرا أمام الفريق الذي تلقى 9 أهداف في المباراة الماضية ضد ليستر سيتي.

أجويرو سجل 7 أهداف في شباك ساوثامبتون خلال مواجهات الفريقين بجميع المسابقات الأرجنتيني يعود لقيادة هجوم سيتي، وأنجيلينو يبدأ المباراة#السبت_الكروي pic.twitter.com/H2oHakvvTk — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2019

دراما كبيرة شهدها ملعب الاتحاد وكتبت الانتصار الـ 200 لمانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 25 في المركز الثاني خلف ليفربول صاحب الـ 31 نقطة.

بينما بقى رصيد ساوثامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الـ 18.

سيتي حافظ على فارق الـ 6 نقاط مع ليفربول قبل المواجهة المرتقبة والمنتظرة الجولة المقبلة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

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