بالفيديو - كلوب تايم.. تريزيجيه يسجل وليفربول يهزم أستون فيلا في إثارة الـ+90

وفاز ليفربول على أستون فيلا 2-1 في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت مشاركة الثلاثي المصري محمد صلاح من قبل الريدز، ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا الفيلانز.

مرة رابعة تكررت هذا الموسم وعاد فيها ليفربول في النتيجة بعدما كان متأخرا ليحقق الفوز أو التعادل كما حدث أمام كل من ليستر سيتي وتوتنام وفاز الريدز، وأيضا مثلما تكرر أمام مانشستر يونايتد وخطف أبناء كلوب التعادل في الوقت القاتل.

ليحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري وبتعادل واحد فقط.

ومنذ بداية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي لم يسجل أي فريق أهدافا في آخر 10 دقائق أكثر من ليفربول الذي سجل 23 هدفا.

الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 21 عن طريق تريزيجيه، ثم تعادل ليفربول بهدف سجله الظهير الأيسر أندي روبيرتسون، قبل أن يسجل ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة +95.

📝محمد صلاح أساسي في تشكيل ليفربول ضد الفيلانز، وتريزيجيه يبدأ المباراة وعودة أحمد المحمدي لمقاعد البدلاء#السبت_الكروي pic.twitter.com/JCnwJpCyWx — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2019

أحداث المباراة

بدأ ليفربول المباراة مسيطرا على الكرة وكاد ساديو ماني أن يسجل الهدف الأول بضربة رأسية في الدقيقة 15 لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وجاء الدور على محمد صلاح ليهدد مرمى أستون فيلا في الدقيقة 18 بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس توم هيتون.

وعلى عكس سير اللعب جاء هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 21 بقدم النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها جون ماكجين.

هدف تريزيجيه هو الأول له في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول في البريميرليج الذي يخوضه مع أستون فيلا.

بعد الهدف سيطر ليفربول على الكرة واستمرت محاولاته لإحراز هدف التعادل دون نتيجة إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم أستون فيلا.

ومع الشوط الثاني اندفع ليفربول للهجوم بقوة وكاد ماني أن يسجل التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية أمسك بها الحارس هيتون.

وأجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تغيير مزدوج ودفع بالثنائي ديفوك أوريجي وتشامبرلين بدلا من محمد صلاح وفينالدوم في الدقيقة 65.

وعلى الجانب الآخر شارك المحترف المصري أحمد المحمدي في الدقيقة 70 مع فريقه أستون فيلا بدلا من فريدريك جويلبيرت.

ومع استمرار المحاولات من ليفربول نجح الظهير الأيسر روبيرتسون في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من ساديو ماني.

وحصل ليفربول على ركلة ركنية في الدقيقة 94 تقدم الظهير الأيمن أليكس أرنولد لتنفيذها لتذهب الكرة على رأس النجم السنغالي ساديو ماني الذي حولها في شباك أستون فيلا.

ليمنح ليفربول فوزا مثيرا في الـ+90 ويمنعه من التعادل الثاني هذا الموسم.

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