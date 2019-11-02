خاص وكيله لـ في الجول: ساسي لم يتمرد على الزمالك.. حصل على مستحقاته وهذا سبب إجازته

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 21:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

ساسي مع وكيله مهند عون

نفى مهند عون وكيل فرجاني ساسي نجم الزمالك وجود حالة من الغضب بسبب عدم حصول اللاعب التونسي على مستحقاته من النادي الأبيض.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وزعمت تقارير صحفية تمرد ساسي على الزمالك ورفضه الانضمام لمعسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر.

ولكن مهند عون قال لـFilGoal.com: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ساسي يحصل على كامل مستحقاته من الزمالك".

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وواصل "علاقته جيدة بالمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك وأمير مرتضى وزملائه، وأموره جيدة في الفريق ولا توجد مشاكل مادية أو كروية".

وأضاف "ساسي يفضل مصلحة الزمالك قبل مصلحته الشخصية".

وسأل FilGoal.com وكيل ساسي عن سبب تخلفه عن الانضمام لمعسكر الزمالك.

وأجاب مهند عون "ساسي يعاني من كدمة في الساق وطبيب الزمالك منحه راحة لمدة 5 أيام".

وأتم "بعد الراحة والتوقف الدولي سينضم ساسي لمعسكر الزمالك بشكل طبيعي مثل علي معلول لاعب الأهلي، وأؤكد على عدم وجود أي نوع من المشاكل مع النادي".

ويستمر معسكر الفريق حتى يوم الإثنين المقبل، إذ سينتهي بمران صباحي في ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.

وتتوقف مسابقة الدوري خلال الفترة الجارية بسبب استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، على أن تعود يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويلتقي الزمالك مع مازيمبي في الكونغو يوم 30 نوفمبر المقبل، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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