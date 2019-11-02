مؤتمر فالفيردي: لا أفكر في الاستقالة

قلل إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة من شأن الهزيمة المفاجئة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 12 للدوري الإسباني.

برشلونة سقط بشكل مفاجئ أمام ليفانتي، ليتلقى هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم.

وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كل شيء انقلب علينا، لم نبدأ الشوط الثاني جيدا، لم نخلق خطورة، وعلى الرغم من أنهم لم يخلقوا خطورة بدورهم، لكنهم سجلوا مرتين في دقيقتين، والهدف الثالث كان عقابا كبيرا لنا. لم نلعب جيدا في الشوط الثاني".

وعن إصابة لويس سواريز قبل الاستراحة: "الاضطرار إلى تغيير لاعب في الشوط الأول هو مشكلة دائمة، نأمل أنها إصابة بسيطة، كنا نرغب في أن يكون سواريز على أرض الملعب، ولكنه ليس الوقت للتفكير في ذلك".

فالفيردي أقحم سيرخيو بوسكيتس بعد تلقي هدفين، ولاعبه تسبب في الهدف الثالث، وفالفيردي يكشف: "عندما كنا متقدمين 1-0 أردت إقحام بوسكيتس بالفعل لتقوية وسط الملعب، لكنهم سجلوا هدفين سريعين".

هل فوجئت بمستوى بعض اللاعبين؟ وهل تفكر في الاستقالة؟

فالفيردي يرد: "إجابتي لا على السؤالين، لا أفكر في أي شيء، أريد النظر إلى الأمام".

وعن استبعاد عثمان ديمبيلي المفاجئ: "لقد اتخذت هذا القرار، فقد كان بعيدا عن المشاركة منذ فترة، وقد قررت الاعتماد على نفس مهاجمي الفترة الماضية. لو ضممت ديمبيلي للقائمة وخسرنا، لقلتم إن هذا بسبب عدم ضم أنسو فاتي، هكذا هو الوضع دائما".

وأكمل فالفيردي حديثه: "لقد خسرنا مباراة، هذا كل ما في الأمر، صحيح أنه علينا أن نقيّم الأمر. عندما نخسر تكون الانتقادات لاذعة للغاية وعلينا أن نُصدر رد فعل قوي، هذا لن يتبدل هذه المرة".

وأتم: "المنافسون يواجهون برشلونة كأنها مباراة العام، ونحن علينا أن نتعامل مع ذلك، علينا أن نفوز في هذه الملاعب الصعبة حيث يكون المنافس متفوقا علينا بدعم جماهيره".

برشلونة أنهى الشوط الأول متقدما بهدف ليونيل ميسي، قبل أن ينفجر أصحاب الأرض في الشوط الثاني بثلاثة أهداف في ظرف 8 دقائق عن طريق خوسيه كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانيا رادويا.

ليتجمّد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في الصدارة من 11 مباراة، وبات مهددا بفقدان المركز الأول حال فوز ريال مدريد أمام بيتيس اليوم.

فيما تقدّم ليفانتي إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بعد أن حقق فوزه الخامس هذا الموسم.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - تريزيجيه يبدع وصلاح ينتصر

بالفيديو - مانشستر سيتي يحبس أنفاس جماهيره

بالفيديو - ليفانتي يُنكِل بـ برشلونة

بالفيديو - ملخص لمسات تريزيجيه أمام ليفربول

بالفيديو - أرسنال يواصل النزيف

مدرب أستون فيلا يشيد بـ تريزيجيه