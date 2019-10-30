مرتضى يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك ويصرح: لا تدخلوني في علاقة الخطيب وآل الشيخ

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد انطلاق قناة النادي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم: "قناة النادي ستنطلق يوم 16 نوفمبر المقبل، وسينضم للقناة كل من جمال عبد الحميد وعبد الحليم علي".

وبالتالي، أوضح مرتضى أن البرنامج سيقف على قناة الحدث اليوم.

وانتقل مرتضى للحديث عن "العلاقة بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ".

وقال مرتضى: "الخطيب رئيس الأهلي، والأهلي هرم كبير في مصر، وتركي آل الشيخ وزير محترم في دولة شقيقة، وصديق عزيز".

وأردف "إرسال تركي لوفد للاطمئنان على صحة الخطيب وضع طبيعي، لأنه رجل محترم".

واستدرك "ولكن، لا تدخلوني في جملة مفيدة (بخصوص علاقتهما)، تركي آل الشيخ ليس زمالكاويا، هو كان على خلاف مع إدارة الأهلي والرسائل بيني وبينه طوال فترة الخلاف بينهما، كانت للتشديد على التفريق بين من يشتموه وبين الإدارة".

وشدد "تركي آل الشيخ لا يقصدني بحديثه على فيسبوك، لا مشكلة بيني وبينه بل كل حب واحترام".

وفي وقت سابق، قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إنه وصله "عتاب المحب" من حرم محمود الخطيب رئيس الأهلي وكريماته.

وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك: "الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبد الرحمن الحمود للاطمئنان على صحته، ووصل لي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".

وأضاف "أنا وبيبو رجالة ونستحمل، أما الأخت الكريمة وبناتها خط احمر، لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة".

وفي وقت سابق، شكر الخطيب آل الشيخ بسبب "اهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا"، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وأضاف الخطيب "أثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية ".

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق "نهاية الأزمة مع الأهلي". (طالع التفاصيل)

وحرص تركي آل الشيخ في وقت سابق على تحذير جماهير الأهلي، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم". (طالع التفاصيل)

وفي وقت لاحق وفي تصريحات لبرنامج "الماتش" على صدى البلد، قال آل الشيخ: "أزمتي مع الأهلي صفحة وانتهت تماما. ما حز في نفسي وقتها هو تعامل إدارة النادي مع ما حدث من قلة من الجماهير ضدي".

وأضاف "أتمنى الشفاء لـ محمود الخطيب –رئيس الأهلي- وأتابع حالته باستمرار".

وأشار "جاهز في أي لحظة للمساهمة بإحضار طبيب أو المساعدة بأي شيء لـ الخطيب. مساعدة من أخ لـ أخ".

وشدد "أتضح لي إن الخلافات ليس لها أي معنى عندما رأيت البعض يزج باسمي للإساءة لـ الأهلي. رفضت ذلك تماما وانتهى الأمر".

هل ينتظر تركي آل الشيخ ردا من الأهلي بعد إعلانه بنهاية الأزمة؟ يُجيب رئيس الاتحاد العربي السابق "لا أنتظر أي رد من أي أحد".

وأوضح "تركي آل الشيخ يقوم بالتصرفات التي تُرضي ضميره. لا ينتظر أي شيء من أي أحد. سواء كانت البداية مني أو من الأهلي، لا فارق تماما. خيركم من يبدأ".

واستكمل "الأهلي لا يقف على أي أحد ويمتلك إمكانيات كبيرة على كل المستويات. الأهلي فريق كبير قبل وأثناء وبعد تركي آل الشيخ".

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