بالفيديو - كرسي الملك ودخلة خاصة.. جماهير نيويلز أولد بويز تُكرم مارادونا

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 01:05

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا - نيويلز أولد بويز الأرجنتيني

حيّت جماهير نيويلز أولد بويز الأرجنتيني المدير الفني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لخيمناسيا لابلاتا في الدوري الأرجنتيني قبل بداية المباراة.

مارادونا ارتدى قميص نيويلز الأحمر والأسود موسم 1993-1994.

جماهير نيويلز احتشدت أمام مقر الخصم قبل المباراة من أجل الغناء وتحية مارادونا رغم ارتداءه قميص الفريق خلال 5 مباريات فقط.

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وقبل بداية اللقاء قامت الجماهير المحتشدة بالهتاف لمارادونا "أوليه أوليه مارادونا" لتسقط دموع الأسطورة الأرجنتينية وسط تحية من مسؤولي الفريق وزملاءه السابقين.

كما وجه الأسطورة الأرجنتينية الذي يتم في الثلاثين من أكتوبر عامه الـ 59 بعض الكلمات للجماهير في ملعب "مارسيلو بيلسا" وظهرت عليه علامات التأثر.

وخُصص مقاعد خاص على شكل كرسي الملك لمارادونا بدلا من الجلوس على المقاعد الفنية لدكة البدلاء.

مارادونا يقود خيمناسيا تدريبيا وحقق الفوز مرة وحيدة والخسارة في 4 مباريات.

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