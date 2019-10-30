بالفيديو - كرسي الملك ودخلة خاصة.. جماهير نيويلز أولد بويز تُكرم مارادونا

حيّت جماهير نيويلز أولد بويز الأرجنتيني المدير الفني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لخيمناسيا لابلاتا في الدوري الأرجنتيني قبل بداية المباراة.

مارادونا ارتدى قميص نيويلز الأحمر والأسود موسم 1993-1994.

جماهير نيويلز احتشدت أمام مقر الخصم قبل المباراة من أجل الغناء وتحية مارادونا رغم ارتداءه قميص الفريق خلال 5 مباريات فقط.

وقبل بداية اللقاء قامت الجماهير المحتشدة بالهتاف لمارادونا "أوليه أوليه مارادونا" لتسقط دموع الأسطورة الأرجنتينية وسط تحية من مسؤولي الفريق وزملاءه السابقين.

#TNTSports | ¡Impresionante recibimiento para Diego Maradona en el Marcelo Bielsa! Y de fondo, la bandera de un tal Lionel Messi.#Newells 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/eqd1UZEn0Q — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 29, 2019

كما وجه الأسطورة الأرجنتينية الذي يتم في الثلاثين من أكتوبر عامه الـ 59 بعض الكلمات للجماهير في ملعب "مارسيلو بيلسا" وظهرت عليه علامات التأثر.

وخُصص مقاعد خاص على شكل كرسي الملك لمارادونا بدلا من الجلوس على المقاعد الفنية لدكة البدلاء.

#TNTSports | La inconfundible firma de Maradona en el sillón que le dio Newell's.#Newells 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/qMUgUJeWOZ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 29, 2019

مارادونا يقود خيمناسيا تدريبيا وحقق الفوز مرة وحيدة والخسارة في 4 مباريات.

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