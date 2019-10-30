مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وصدام ناري

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 01:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال - دافيد لويز

أربعاء دون دوري أبطال أوروبا، ولكنه سيكون مليئا بالمباريات النارية.. فأهلا بكم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

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يصطدم ليفربول ومحترفنا محمد صلاح بـ أرسنال في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين في التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 2.

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وفي نفس المسابقة يدخل تشيلسي مواجهة قوية مع مانشستر يونايتد في العاشرة وخمس دقائق على beIN SPORTS HD 1.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع أستون فيلا أمام وولفرهامبتون في العاشرة إلا ربع مساء في مباراة غير مذاعة.

وفي الدوري الإسباني يستقبل ريال مدريد ليجانيس في العاشرة والربع مساءً، وبإيطاليا يواجه يوفنتوس نظيره جنوى في العاشرة مساءً.

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مواعيد مباريات الأربعاء ليفربول محمد صلاح

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