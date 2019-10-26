آل الشيخ: من الآن أنا داعم لكيان الأهلي.. مستعد لأي مساندة يحتاجها

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والمالك السابق لبيراميدز دعمه الكامل للأهلي، بعد فترة من وصول العلاقة بينه وبين مجلس إدارة النادي إلى طريق مسدود.

وقال مالك نادي ألميريا الإسباني في منشور عبر صفحته بفيسبوك:"لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته بإسمي. اختلفت معهم (مجلس الأهلي) وتعرضت للسباب بأمي من قلة، هذا حز في صدري وجرحني كثيرا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب. وعندما تعرض (محمود) الخطيب (رئيس الأهلي) لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا. وعندما مرض دعوت له بالشفاء، هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا، وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام إسمي في الإساءة له! أو التقليل منه! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان. أتمنى أن تفهم الرسالة جيدا، السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".

وكان تركي آل الشيخ داعما للأهلي ومن أبرز ما قدمه للنادي التعاقد مع صلاح محسن قادما من إنبي مقابل 38 مليون جنيه في يناير 2018.

ودعم أيضا المنافس التقليدي للأهلي، نادي الزمالك، بمساهمة مالية كبيرة لفريق الكرة.

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ونشبت خلافات بين آل الشيخ والأهلي أدت إلى ابتعاده عن النادي قبل أن يستحوذ في منتصف 2018 على نادي الأسيوطي ويحوله إلى بيراميدز ويتعاقد مع لاعبين ومدربين مميزين وينافس بقوة في الدوري المصري الممتاز الذي احتل فيه المركز الثالث في الموسم الماضي.

وتخلى آل الشيخ عن بيراميدز واستحوذ في أغسطس الماضي على نادي ألميريا المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وآل الشيخ كان رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم.

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