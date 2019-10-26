رسائل من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. وتحذير

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 20:52

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي قبل لقاء الزمالك

وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق ومالك نادي ألميريا الإسباني رسائل لجماهير الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية على (فيسبوك): "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري. فأنا واحد منهم".

وأضاف "لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

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وحرص تركي آل الشيخ على تحذير جماهير الأهلي، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".

وتابع "احترسوا ممن يحاولون مرة أخر إفساد العلاقة بيننا وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

وأكمل حديثه قائلا: "أعود إلى الأهلي مسامحا للجميع ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإسارة له ولرموزه وجماهيره".

وأتم "تذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.. واللي يلعب معانا يستحمل".

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