أحمد فتحي: رفضت التساوي مع أبو تريكة لأنني لم أقدم مثله لـ الأهلي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 01:06

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة

كشف أحمد فتحي نجم الأهلي تفاصيل انضمامه للقلعة الحمراء في 2007 عندما كان لاعبا في شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال فتحي عبر قناة أون سبورت: "عام 2007 جلست مع عدلي القيعي في لندن لتوقيع عقود الانضمام للأهلي".

وأضاف "وقتها طلب راتب معين لكن القيعي أخبرني أن هذا الرقم هو ما يحصل عليه محمد أبو تريكة".

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وأكمل فتحي "لذلك رفضت أن أحصل على هذا الرقم ووافقت على الحصول على المبلغ الذي حدده الأهلي".

وأتم فتحي تصريحاته "وأخبرت القيعي وقتها كيف أحصل مثل ما يحصل عليه أبو تريكة وأنا لم أقدم للأهلي ما قدمه هو".

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