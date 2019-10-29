تركي آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويصرح: دعم الزمالك؟ إذا حدث سيكون للفريق الذي أُشجعه

تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق عن غلقه ملف أزمته السابقة مع الأهلي، إلى جانب إمكانية دعمه من عدمه لـ الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ: "أزمتي مع الأهلي صفحة وانتهت تماما. ما حز في نفسي وقتها هو تعامل إدارة النادي مع ما حدث من قلة من الجماهير ضدي".

وأضاف في تصريحاته مع برنامج (الماتش) على قناة صدى البلد "أتمنى الشفاء لـ محمود الخطيب –رئيس الأهلي- وأتابع حالته باستمرار".

وأشار "جاهز في أي لحظة للمساهمة بإحضار طبيب أو المساعدة بأي شيء لـ الخطيب. مساعدة من أخ لـ أخ".

وشدد "أتضح لي إن الخلافات ليس لها أي معنى عندما رأيت البعض يزج باسمي للإساءة لـ الأهلي. رفضت ذلك تماما وانتهى الأمر".

هل ينتظر تركي آل الشيخ ردا من الأهلي بعد إعلانه بنهاية الأزمة؟ يُجيب رئيس الاتحاد العربي السابق "لا أنتظر أي رد من أي أحد".

وأوضح "تركي آل الشيخ يقوم بالتصرفات التي تُرضي ضميره. لا ينتظر أي شيء من أي أحد. سواء كانت البداية مني أو من الأهلي، لا فارق تماما. خيركم من يبدأ".

واستكمل "الأهلي لا يقف على أي أحد ويمتلك إمكانيات كبيرة على كل المستويات. الأهلي فريق كبير قبل وأثناء وبعد تركي آل الشيخ".

هل قد يدعم تركي آل الشيخ نادي الزمالك مرة أخرى، بعدما توقف دعمه عقب صفقة فرجاني ساسي؟ سؤال جديد يُجيبه عنه آل الشيخ قائلا: "تركيزي الآن مع فريقي الإسباني –فريق ألميريا-".

واستدرك "إذا كانت هناك أي فرصة لدعم أي فريق آخر، وقتها سيكون الدعم للفريق الذي أُشجعه وليس أي فريق آخر. كلامي واضح ومفهوم".

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق "نهاية الأزمة مع الأهلي". (طالع التفاصيل)

وحرص تركي آل الشيخ في وقت سابق على تحذير جماهير الأهلي، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم". (طالع التفاصيل)

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