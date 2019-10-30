"لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك".. الأهلي يشكو قناة الحدث اليوم

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:41

كتب : حسام نور الدين

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تقدم النادي الأهلي بشكوتين رسميتين إلي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ضد قناة الحدث اليوم وخالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم.

وقال النادي عبر بيان رسمي: "يأتي ذلك لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي وتحويل القناة إلي منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادي الزمالك الذي خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التليفزيونية ليوجه سيل من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسؤولين في النادي الأهلي حيث حملت عباراته الكثير من السباب بأسلوب يحض علي الفتنة بين الجماهير وتحمل العبارات المشينة الخادشة للحياء بما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية".

وتمسك النادي الأهلي في شكوتاه، بحسب موقعه الرسمي، بالتأكيد علي خطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره علي العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.

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وذكر الأهلي في شكواه "تجاوزات رئيس الزمالك فاقت الحدود وتصعيد الأمر اليوم ليس أمرا جديدا بل سبق وأن تم تصعيده إلي الجهات المعنية في الدولة للإضطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة خاصة وأن النادي ترفع كثيرا عن الرد علي تجاوزات رئيس الزمالك وذلك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا علي المصلحة العليا للبلاد".

وأضاف البيان "ينتظر النادي اتخاذ الجهتين المنوط بهما فحص شكوتاه وما يروه قانونا مناسبا لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات الإعلامية الدخيلة علي الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية التي ارتُكبت من خلال برنامج الزمالك اليوم، والتصدي لهذه التجاوزات بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء".

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