فتحي: أزمة شارة المنتخب؟ انتهت قبل أن تبدأ.. ورفضت عرضين من الزمالك

اكتفى أحمد فتحي لاعب الأهلي بتعليق مقتضب عن أزمة شارة قيادة منتخب مصر التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.

وصرح فتحي خلال استضافته بقناة أون سبورت "كله خير، الحمد لله انتهت قبل أن تبدأ".

وأضاف "لقد تعرضت لضغوط ومواقف عديدة، ولكن كله خير".

وأشار لاعب الأهلي إلى أن "تهافت الناس على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين أمر صعب، لقد قلت لمحمد صلاح ذات مرة، الله يكون في عونك، الناس كلها تحبك".

وتابع ساخرا "بناتي يحبون صلاح أكثر مني، وعندما أذهب إلى مدرستهم يسألني أصدقاؤهم (هل أنت صاحب صلاح وتلعب معه؟)".

وشدد "كلنا فخورون بما يحققه صلاح، ونسعد أنه وصل لهذه المكانة العالمية".

في سياق آخر، أكد أحمد فتحي أن نادي الزمالك تفاوض معه لضمه مرتين، مشيرا إلى أنه اعتذر لهم عن الموافقة.

وأتم تصريحاته "معظم أصدقائي يشجعون الزمالك، أتمنى بالطبع الاعتزال بصفوف الأهلي، لأنني أحب هذا النادي ولكن أترك نفسي لأقدار الله، فهي تحمل بالتأكيد الخير لي".

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